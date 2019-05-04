Луческу: "Есть вероятность, что я приеду на последний матч "Зенита" в сезоне"
Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что скорее всего приедет на празднование чемпионства петербургского клуба. Об этом сообщает Sport24.
"До конца еще три матча, а "Зенит" уже чемпион! Я слежу за ними и поэтому знаю, что они заслужили жтот трофей, он очень важен для них.Теперь нужно хорошо показать себя в Лиге чемпионов.
Семак проделал невероятную работу. Сейчас команда очень сильна, так ка в составе есть 20 отличых футболистов.
Несмотря на свой уход из "Зенита" я очень близок с этой командой. Мы с ними хорошие друзья.
Разговаривал с одним из игроков о том, чтобы приехать в Санкт-Петербург на празднование чемпионства. Есть вероятность, что я приеду на последний матч сезона", - сказал Луческу.
Луческу возглавлял "Зенит" с весны 2016 года до лета 2017-го.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19