Луческу: "Есть вероятность, что я приеду на последний матч "Зенита" в сезоне"

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что скорее всего приедет на празднование чемпионства петербургского клуба. Об этом сообщает Sport24.

"До конца еще три матча, а "Зенит" уже чемпион! Я слежу за ними и поэтому знаю, что они заслужили жтот трофей, он очень важен для них.Теперь нужно хорошо показать себя в Лиге чемпионов.

Семак проделал невероятную работу. Сейчас команда очень сильна, так ка в составе есть 20 отличых футболистов.

Несмотря на свой уход из "Зенита" я очень близок с этой командой. Мы с ними хорошие друзья.

Разговаривал с одним из игроков о том, чтобы приехать в Санкт-Петербург на празднование чемпионства. Есть вероятность, что я приеду на последний матч сезона", - сказал Луческу.

Луческу возглавлял "Зенит" с весны 2016 года до лета 2017-го.

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