Луческу: "Фонсеку нельзя оценивать по "Шахтёру". Он использовал мою работу"

Теги шахтер донецкромамирча луческупаулу фонсека

Луческу: "Фонсеку нельзя оценивать по "Шахтёру". Он использовал мою работу"

Известный румынский тренер Мирча Луческу считает, что Паулу Фонсека многого достиг в "Шахтёре" благодаря нему.

"Для меня Фонсека - неизвестный. В "Шахтёре" он использовал мою работу. Теперь он должен доказать свои умения и построить игру в "Роме". Он должен создать выигрышную систему. Он молод и имеет всё, чтобы преуспеть.

Но его нельзя оценивать по тому, что он сделал в "Шахтёре". Там он управлял моей командой, у которой была игровая дисциплина, она знала, что делать. Когда он начинал работать, пытался играть по-другому, но затем вмешался президент и сказал, что нужно играть, как раньше. И это сработало. Фонсека эксплуатировал мою работу. Теперь ему придётся воплотить свои идеи в "Роме", - сказал Луческу.

Напомним, что 46-летний Фонсека возглавлял "Шахтёр" с 2016 по 2019 год и выиграл с командой 7 трофеев.

Этим летом португальский наставник возглавил "Рому", заключив с новым клубом контракт по схеме "2+1".

Не пропустите: Тайсон публично попросил отпустить его в "Рому". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ требует за Неймара денежную компенсацию без включения в сделку других игроков

ПСЖ требует за Неймара денежную компенсацию без включения в сделку других игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 1 3
2 Лацио Лацио 1 3
3 Наполи Наполи 1 3
4 Аталанта Аталанта 1 3
5 Торино Торино 1 3
6 Брешия Брешия 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Дженоа Дженоа 1 1
10 Рома Рома 1 1
11 Болонья Болонья 1 1
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
13 Фиорентина Фиорентина 1 0
14 СПАЛ СПАЛ 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Милан Милан 1 0
18 Парма Парма 1 0
19 Сампдория Сампдория 1 0
20 Лечче Лечче 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов