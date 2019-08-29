Луческу: "Фонсеку нельзя оценивать по "Шахтёру". Он использовал мою работу"

Известный румынский тренер Мирча Луческу считает, что Паулу Фонсека многого достиг в "Шахтёре" благодаря нему.

"Для меня Фонсека - неизвестный. В "Шахтёре" он использовал мою работу. Теперь он должен доказать свои умения и построить игру в "Роме". Он должен создать выигрышную систему. Он молод и имеет всё, чтобы преуспеть.

Но его нельзя оценивать по тому, что он сделал в "Шахтёре". Там он управлял моей командой, у которой была игровая дисциплина, она знала, что делать. Когда он начинал работать, пытался играть по-другому, но затем вмешался президент и сказал, что нужно играть, как раньше. И это сработало. Фонсека эксплуатировал мою работу. Теперь ему придётся воплотить свои идеи в "Роме", - сказал Луческу.

Напомним, что 46-летний Фонсека возглавлял "Шахтёр" с 2016 по 2019 год и выиграл с командой 7 трофеев.

Этим летом португальский наставник возглавил "Рому", заключив с новым клубом контракт по схеме "2+1".

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