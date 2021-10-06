Луческу громко высказался о Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, который летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ.

"Не знаю, на что рассчитывал Месси, когда переходил в ПСЖ. В 34 года непросто войти в другой коллектив. В "Барселоны" каждый играл за него, а он ходил по полю пешком. Но когда Лео получал мяч, то решал эпизоды. Ему разрешали так играть", - приводит слова Луческу Telekomsport.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с французским клубом действует до лета 2023 года.

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