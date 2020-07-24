Луческу хотел вернуться в "Шахтёр" в 2018 году
Есть вероятность, что решение Мирчи Луческу возглавить киевское "Динамо" обусловлено обидой на "Шахтёр".
Сообщается, что в 2018 году 74-летний румынский специалист хотел вернуться в донецкий клуб, но получил отказ.
Опытный наставник предлагал свою кандидатуру "горнякам", когда те не могли договориться о продлении контракта с Паулу Фонсекой.
Луческу тренировал "Шахтёр" с 2004 по 2016 год и выиграл с командой 22 трофея.
Не пропустите: Алиев раскритиковал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13