Луческу хотел вернуться в "Шахтёр" в 2018 году

Теги мирча луческушахтер донецкдинамо киев

Луческу хотел вернуться в "Шахтёр" в 2018 году

Есть вероятность, что решение Мирчи Луческу возглавить киевское "Динамо" обусловлено обидой на "Шахтёр".

Сообщается, что в 2018 году 74-летний румынский специалист хотел вернуться в донецкий клуб, но получил отказ.

Опытный наставник предлагал свою кандидатуру "горнякам", когда те не могли договориться о продлении контракта с Паулу Фонсекой.

Луческу тренировал "Шахтёр" с 2004 по 2016 год и выиграл с командой 22 трофея.

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