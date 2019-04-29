Луческу извинился за скандальное заявление о Лобановском

Известный румынский тренер Мирча Луческу сожалеет о сказанных им словах в адрес великого советского и украинского наставника Валерия Лобановского.

Напомним, что около месяца назад Луческу возмутился по поводу высокого места Лобановского в рейтинге лучших тренеров по версии журнала France Football.

"Приношу свои извинения. Не думал, что будет такой резонанс. Прекрасно понимаю, что Лобановский замечательный тренер. Он был важным тренером и создал систему. "Динамо" тех времён было командой системы. Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах. Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины", - сказал 73-летний специалист.

Луческу в течение тренерской карьеры возглавлял такие клубы, как "Шахтёр", "Интер", "Зенит", "Бешикташ" и "Галатасарай".

Что касается Лобановского, то он сделал себе имя в киевском "Динамо" и сборной СССР.

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