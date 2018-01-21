Луческу: "Лодыгин считает себя звездой, но мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер"
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу ответил на критику со стороны голкипера петербургского клуба Юрия Лодыгина.
"Меня очень удивило интервью, которое Лодыгин дал на днях. Я не понимаю его. Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений.
Сначала я доверял Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с "Маккаби" в Тель-Авиве, где он совершил невероятные ошибки, и "Дандолком", где Юрий пропустил с 30 метров, в чемпионате и в Кубке России. И все это время я продолжал доверять ему, но он всегда играл слишком расслабленно!
Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин – в чемпионате. Но в матче с "Анжи" Миша был удален, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил еще одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек – был слишком расслабленным и поверхностным. Потом был матч с "Краснодаром". На последних минутах он мог легко спасать ворота, но не приложил должных усилий. Я говорил ему об этом: "Юра, ты мог брать этот мяч, а не делать то, что делал ты".
Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведёт себя не как профессиональный футболист, а как актёр. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями. Я предупредил Лодыгина: "Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если все будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя".
Если подвести итог, Лодыгин внес вклад в вылет "Зенита" из Лиги Европы и Кубка России. Он допускал ошибки в чемпионате против "Спартака", "Краснодара" и многих других команд. Мы финишировали третьими в чемпионате России, где нам не хватило одного очка до зоны Лиги чемпионов. И не хватило его, потому что Лодыгин внес в это свой вклад.
Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер.
Что касается слов Юрия о передачах - когда ты под давлением, следует отдавать длинные пасы. Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперед. Это же так просто! Почему же он тогда говорит, что это сложно?! После таких слов я начинаю сомневаться в его уме.
О языке – я говорю на семи. Возможно, иногда я могу говорить на португальском, английском, русском… Но в футболе есть только один язык – футбольный! И игроки должны знать его", - приводят слова Луческу российские СМИ.
Не пропустите: Лодыгин: "Луческу - странный человек, видимо на нем сказывался возраст". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"
-
"Лион" - ПСЖ - 2:1 (обзор)
-
"Лион" в компенсированное время наносит поражение ПСЖ
-
"Интер" - "Рома" - 1:1 (обзор)
-
"Бетис" - "Барселона" - 0:5 (обзор)
-
На последних минутах "Интер" вырывает ничью в домашнем матче с "Ромой"
-
"Барселона" разгромила "Бетис" и оторвалась от "Атлетико"
-
Маркиньос прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Неймару
-
"Спартак" готов расстаться с двумя футболистами
-
Грасия исключил свое возращение в Россию
-
Гаттузо подвел итоги матча с "Кальяри"
-
Новым наставником "Уотфорда" стал экс-тренер "Рубина"
-
Бэйл прокомментировал победу над "Депортиво"
-
ПСЖ близок к своему первому зимнему подписанию
-
"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:2 (обзор)
-
Фанаты "Шальке" послали Горетцку на три буквы
-
"Реал Сосьедад" уступил "Сельте"
-
"Шальке" - "Ганновер" - 1:1 (обзор)
-
"Кальяри" - "Милан" - 1:2 (обзор)
-
Друг Роналду рассказал, что для португальца важнее всего в футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12