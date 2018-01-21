Луческу: "Лодыгин считает себя звездой, но мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер"

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Луческу: "Лодыгин считает себя звездой, но мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу ответил на критику со стороны голкипера петербургского клуба Юрия Лодыгина.

"Меня очень удивило интервью, которое Лодыгин дал на днях. Я не понимаю его. Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений. 

Сначала я доверял Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с "Маккаби" в Тель-Авиве, где он совершил невероятные ошибки, и "Дандолком", где Юрий пропустил с 30 метров, в чемпионате и в Кубке России. И все это время я продолжал доверять ему, но он всегда играл слишком расслабленно! 

Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин – в чемпионате. Но в матче с "Анжи" Миша был удален, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил еще одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек – был слишком расслабленным и поверхностным. Потом был матч с "Краснодаром". На последних минутах он мог легко спасать ворота, но не приложил должных усилий. Я говорил ему об этом: "Юра, ты мог брать этот мяч, а не делать то, что делал ты". 

Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведёт себя не как профессиональный футболист, а как актёр. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями. Я предупредил Лодыгина: "Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если все будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя".

Если подвести итог, Лодыгин внес вклад в вылет "Зенита" из Лиги Европы и Кубка России. Он допускал ошибки в чемпионате против "Спартака", "Краснодара" и многих других команд. Мы финишировали третьими в чемпионате России, где нам не хватило одного очка до зоны Лиги чемпионов. И не хватило его, потому что Лодыгин внес в это свой вклад. 

Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер.

Что касается слов Юрия о передачах - когда ты под давлением, следует отдавать длинные пасы. Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперед. Это же так просто! Почему же он тогда говорит, что это сложно?! После таких слов я начинаю сомневаться в его уме.

О языке – я говорю на семи. Возможно, иногда я могу говорить на португальском, английском, русском… Но в футболе есть только один язык – футбольный! И игроки должны знать его", - приводят слова Луческу российские СМИ.

Не пропустите: Лодыгин: "Луческу - странный человек, видимо на нем сказывался возраст". | http://soccernews.ru

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