Луческу: "Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в "Зените"

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Луческу: "Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в "Зените"Бывший главный тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу, ныне работающий со сборной Турции, встал на защиту нынешнего наставника "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.

"Роберто Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в "Зените". В клубе - сложная ситуация. В прошлом сезоне "Зенит" набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками.

Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Шаг за шагом надо выстраивать отношения с игроками, узнавать своих футболистов и футболистов команд-соперников. Второй год в команде для тренера идет уже намного проще.

Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что "Зенит" не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше", - цитирует 72-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Манчини согласился возглавить сборную Италии. | soccernews.ru

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