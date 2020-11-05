Луческу может быть дисквалифицирован на один матч ЛЧ
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов из-за дисквалификации. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, специалист может получить удаления из-за высказываний про систему видеопомощи арбитрам (VAR).
Напомним, в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ "Динамо" проиграло "Барселоне" со счетом 1:2. В этой встрече в ворота киевлян был назначен пенальти, который реализовал Лионель Месси. После матча Луческу раскритиковал ВАР.
Тренер может быть дисквалифицирован на 1 матч.
24 ноября "Динамо" Киев встретится с "Барселоной". Начало игры - в 23:00 (мск).
Не пропустите: Луческу усомнился в правильности назначения пенальти за фол на Месси в матче "Барселона" - "Динамо Киев"| http://soccernews.ru
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