Луческу может вернуться в Россию
Бывший главный тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу может вернуться в Россию, информирует Fanatik. Однако случиться это может лишь в следующем году, когда 11 городов страны примут Чемпионат Мира.
Так, по сведениям источника, 72-летний специалист близок к подписанию контракта с Федерацией футбола Турции. На посту главного тренера национальной сборной этой страны румын должен будет заменить Фатиха Терима, который лишился своей работы на прошлой неделе.
Отметим, что в своей отборочной группе к ЧМ-2018 Турция занимает третье место, отставая от лидирующих хорватов и исландцев всего на два очка.
Не пропустите: ранее появилась информация о том, что Луческу может возглавить "Галатасарай". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Швеция
|6
|13
|2
|Франция
|6
|13
|3
|Нидерланды
|6
|10
|4
|Болгария
|6
|9
|5
|Беларусь
|6
|5
|6
|Люксембург
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|6
|18
|2
|Португалия
|6
|15
|3
|Венгрия
|6
|7
|4
|Фарерские острова
|6
|5
|5
|Андорра
|6
|4
|6
|Латвия
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|6
|18
|2
|Северная Ирландия
|6
|13
|3
|Чехия
|6
|9
|4
|Азербайджан
|6
|7
|5
|Норвегия
|6
|4
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|6
|12
|2
|Сербия
|5
|11
|3
|Австрия
|6
|8
|4
|Уэльс
|5
|7
|5
|Грузия
|6
|3
|6
|Молдова
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|6
|16
|2
|Черногория
|6
|10
|3
|Дания
|6
|10
|4
|Румыния
|6
|6
|5
|Армения
|6
|6
|6
|Казахстан
|6
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|6
|14
|2
|Словакия
|6
|12
|3
|Словения
|6
|11
|4
|Шотландия
|6
|8
|5
|Литва
|6
|5
|6
|Мальта
|6
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|6
|16
|2
|Италия
|5
|13
|3
|Израиль
|5
|9
|4
|Албания
|5
|6
|5
|Македония
|6
|3
|6
|Лихтенштейн
|5
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|6
|16
|2
|Греция
|6
|12
|3
|Босния и Герцеговина
|6
|11
|4
|Кипр
|6
|7
|5
|Эстония
|6
|4
|6
|Гибралтар
|6
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|6
|13
|2
|Исландия
|6
|13
|3
|Украина
|6
|11
|4
|Турция
|5
|8
|5
|Финляндия
|6
|1
|6
|Косово
|5
|1