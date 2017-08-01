Бывший главный тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу может вернуться в Россию, информирует Fanatik. Однако случиться это может лишь в следующем году, когда 11 городов страны примут Чемпионат Мира.

Так, по сведениям источника, 72-летний специалист близок к подписанию контракта с Федерацией футбола Турции. На посту главного тренера национальной сборной этой страны румын должен будет заменить Фатиха Терима, который лишился своей работы на прошлой неделе.

Отметим, что в своей отборочной группе к ЧМ-2018 Турция занимает третье место, отставая от лидирующих хорватов и исландцев всего на два очка.

Не пропустите: ранее появилась информация о том, что Луческу может возглавить "Галатасарай". | soccernews.ru