Луческу может возглавить "Галатасарай" в случае выполнения ряда требований
Экс-наставник питерского "Зенита" Мирча Луческу может возглавить "Галатасарай" в случае выполнения ряда требований, сообщает Fotomac.
По информации источника, румынский специалист готов встать у руля "львов", если ему дадут полный контроль над трансферами, возможность самостоятельно определять суммы штрафов и премий футболистам, а также ограничат его общение с прессой, в том числе после матчей.
Напомним, что сейчас "Галатасарай" тренирует хорват Игор Тудор.
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|Антальяспор
|34
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|34
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|Генчлербирлиги
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|9
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|Коньяспор
|34
|43
|11
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|34
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|Аланьяспор
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|34
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