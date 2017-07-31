Луческу может возглавить "Галатасарай" в случае выполнения ряда требований

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Луческу может возглавить "Галатасарай" в случае выполнения ряда требований

Экс-наставник питерского "Зенита" Мирча Луческу может возглавить "Галатасарай" в случае выполнения ряда требований, сообщает Fotomac.

По информации источника, румынский специалист готов встать у руля "львов", если ему дадут полный контроль над трансферами, возможность самостоятельно определять суммы штрафов и премий футболистам, а также ограничат его общение с прессой, в том числе после матчей.

Напомним, что сейчас "Галатасарай" тренирует хорват Игор Тудор.

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