Луческу может возглавить "Лудогорец"

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Луческу может возглавить "Лудогорец"

"Лудогорец" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает DigiSport.

По информации ресурса, болгарский клуб в ближайшее время намерен сделать предложение румынскому специалисту. Однако помешать сделке могут высокие требования 71-летнего наставника по зарплате.

Напомним, что последним клубом Луческу был питерский "Зенит", который он покинул по окончании прошлого сезона.

Не пропустите: Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в "Зените". | http://soccernews.ru

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