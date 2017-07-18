Луческу может возглавить "Лудогорец"
"Лудогорец" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает DigiSport.
По информации ресурса, болгарский клуб в ближайшее время намерен сделать предложение румынскому специалисту. Однако помешать сделке могут высокие требования 71-летнего наставника по зарплате.
Напомним, что последним клубом Луческу был питерский "Зенит", который он покинул по окончании прошлого сезона.
Не пропустите: Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в "Зените". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Лудогорец
|26
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|Левски София
|26
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|3
|ЦСКА София
|26
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|4
|Черно Море
|26
|43
|5
|Локомотив Пловдив
|26
|39
|6
|Dunav 2010
|26
|38
|7
|Botev Plovdiv
|26
|35
|8
|Берое
|26
|35
|9
|Пирин Благоевград
|26
|34
|10
|Vereya
|26
|30
|11
|Славия София
|26
|28
|12
|Нефтохимик
|26
|26
|13
|ФК Локомотив Горна Оряховица
|26
|22
|14
|Монтана
|26
|12