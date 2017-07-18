Луческу может возглавить "Лудогорец"

"Лудогорец" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает DigiSport.

По информации ресурса, болгарский клуб в ближайшее время намерен сделать предложение румынскому специалисту. Однако помешать сделке могут высокие требования 71-летнего наставника по зарплате.

Напомним, что последним клубом Луческу был питерский "Зенит", который он покинул по окончании прошлого сезона.

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