Луческу может возглавить многократного чемпиона Турции

Известный румынский специалист Мирча Луческу может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fotomac, на 73-летнего тренера претендуют несколько турецких клубов, но основным претендентом является "Бешикташ", который Луческу уже тренировал с 2002 по 2004 год.

После 26 туров "Бешикташ" идет на третьем месте в чемпионате, отставая от лидирующего "Истанбула" на 11 очков.

Напомним, что Луческу известен по своей работе в "Шахтере", "Зените" и сборной Турции.

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