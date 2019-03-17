Луческу может возглавить многократного чемпиона Турции
Известный румынский специалист Мирча Луческу может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Fotomac, на 73-летнего тренера претендуют несколько турецких клубов, но основным претендентом является "Бешикташ", который Луческу уже тренировал с 2002 по 2004 год.
После 26 туров "Бешикташ" идет на третьем месте в чемпионате, отставая от лидирующего "Истанбула" на 11 очков.
Напомним, что Луческу известен по своей работе в "Шахтере", "Зените" и сборной Турции.
Читайте также: Луческу во время работы в "Шахтере" отказался от Салаха. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Луческу может возглавить многократного чемпиона Турции
-
Результатом недоволен: Кононов высказался об игре против "Зенита"
-
Семак прокомментировал ничью со "Спартаком"
-
Киевское "Динамо" переиграло "Олимпик" и другие результаты 22-го тура УПЛ
-
В матче с участием женской сборной России произошла драка
-
"Наполи" - "Удинезе" - 4:2 (видеообзор матча Серии А)
-
"Валенсия" сыграла вничью с "Хетафе", "Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано"
-
"Наполи" в результативном матче одолел "Удинезе" (видео голов)
-
"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
-
"Бетис" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Бенито Вильямарин"
-
"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби
-
"Челси" потерпел поражение от "Эвертона"
-
"Лацио" - "Парма" - 4:1, "Эмполи" - "Фрозиноне" - 2:1, "Аталанта" - "Кьево" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Эспаньол" - "Севилья" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Бордо" на последних минутах упустил победу над "Ренном"
-
"Спартак" и "Зенит" не смогли выявить победителя в дерби двух столиц
-
"Арсенал" нашел альтернативу Мончи
-
"Матч ТВ" объяснил проблемы с трансляцией игры "Спартак" - "Зенит"
-
Определились пары полуфиналистов Кубка Англии
-
"Эспаньол" проиграл "Севилье" (видео гола)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|26
|58
|2
|Галатасарай
|26
|52
|3
|Бешикташ
|26
|47
|4
|Трабзонспор
|26
|43
|5
|Малатия Беледийеспор
|26
|37
|6
|Коньяспор
|26
|35
|7
|Антальяспор
|26
|35
|8
|Джайкур Ризеспор
|26
|34
|9
|Сивасспор
|26
|34
|10
|Касимпаса
|26
|34
|11
|Аланьяспор
|26
|34
|12
|Кайсериспор
|26
|33
|13
|Фенербахче
|26
|31
|14
|Анкарагюджю
|26
|31
|15
|Бурсаспор
|26
|28
|16
|Гёзтепе АС Измир
|26
|27
|17
|BB Erzurumspor
|26
|22
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|26
|21