Луческу может возглавить многократного чемпиона Турции

Теги бешикташмирча луческу

Луческу может возглавить многократного чемпиона Турции

Известный румынский специалист Мирча Луческу может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fotomac, на 73-летнего тренера претендуют несколько турецких клубов, но основным претендентом является "Бешикташ", который Луческу уже тренировал с 2002 по 2004 год.

После 26 туров "Бешикташ" идет на третьем месте в чемпионате, отставая от лидирующего "Истанбула" на 11 очков.

Напомним, что Луческу известен по своей работе в "Шахтере", "Зените" и сборной Турции.

Читайте также: Луческу во время работы в "Шахтере" отказался от Салаха. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

"Бавария" разгромила "Майнц" и вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 26 58
2 Галатасарай Галатасарай 26 52
3 Бешикташ Бешикташ 26 47
4 Трабзонспор Трабзонспор 26 43
5 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 26 37
6 Коньяспор Коньяспор 26 35
7 Антальяспор Антальяспор 26 35
8 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 26 34
9 Сивасспор Сивасспор 26 34
10 Касимпаса Касимпаса 26 34
11 Аланьяспор Аланьяспор 26 34
12 Кайсериспор Кайсериспор 26 33
13 Фенербахче Фенербахче 26 31
14 Анкарагюджю Анкарагюджю 26 31
15 Бурсаспор Бурсаспор 26 28
16 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 26 27
17 BB Erzurumspor BB Erzurumspor 26 22
18 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 26 21
Полная таблица

топ-5 тегов