Луческу: "На игроков сборной России было давление из-за ЧМ-2018"



Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал ничейный результат в товарищеском матча против России (1:1).

"Для российской сборной матч был волнительным. Было давление, потому что они готовятся к чемпионату мира. Они совершали ошибки в атаке из-за давления перед Чемпионатом Мира.

У российской команды другой стиль игры и взгляд на нее. У нас команда молодая, но другой стиль – мы пытаемся держать контроль на протяжении всей игры. Мы готовимся к Евро-2020", – приводят слова Луческу российские СМИ.

Не пропустите: Снова без побед: Россия и Турция заключают результативный мир. | http://soccernews.ru