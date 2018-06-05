Луческу: "На игроков сборной России было давление из-за ЧМ-2018"

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Луческу: "На игроков сборной России было давление из-за ЧМ-2018"
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал ничейный результат в товарищеском матча против России (1:1).

"Для российской сборной матч был волнительным. Было давление, потому что они готовятся к чемпионату мира. Они совершали ошибки в атаке из-за давления перед Чемпионатом Мира.

У российской команды другой стиль игры и взгляд на нее. У нас команда молодая, но другой стиль – мы пытаемся держать контроль на протяжении всей игры. Мы готовимся к Евро-2020", – приводят слова Луческу российские СМИ.

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