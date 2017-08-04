Луческу намерен убедить Турана вернуться в сборную Турции

Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу намерен убедить полузащитника "Барселоны" Арду Турана вернуться в национальную команду.

Как сообщает Haber 10, румынский специалист планирует в ближайшее время обсудить с 30-летним футболистом этот вопрос.

Напомним, что Туран решил завершить международную карьеру в начале июня в связи со скандалом, который разгорелся после матча с Македонией. Тогда хавбек "Барселоны" напал на журналиста издания "Milliyet" Билала Меше и был исключён из лагеря национальной сборной. | http://soccernews.ru