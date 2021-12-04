Луческу нашёл неожиданное объяснение победе Месси в гонке за "Золотым мячом"
Фото твиттер ПСЖ
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что Кубок Америки выиграть сложнее, чем Чемпионат Европы.
Именно этим румынский специалист аргументировал закономерность победы форварда ПСЖ Лионеля Месси в гонке за "Золотым мячом".
"Мне кажется это правильным выбором, потому что Месси сыграл решающую роль в победе сборной Аргентины на Кубке Америки - более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили и Уругвая играют в больших клубах Европы.
Месси часто обвиняли в том, что он не мог помочь сборной выиграть трофей. Теперь он это сделал, забил голы, отдал важнейшие передачи и был капитаном команды. Также мы не можем отрицать его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной "Барселоны", - цитирует Луческу Playsport.ro.
Напомним, что Месси взял седьмой "Золотой мяч" в карьере. Однако популярно мнение, что награду в 2021 году больше заслуживал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
Не пропустите: Хави оценил заслуженность получения Месси седьмого "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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