Луческу нашёл неожиданное объяснение победе Месси в гонке за "Золотым мячом"

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Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что Кубок Америки выиграть сложнее, чем Чемпионат Европы.

Именно этим румынский специалист аргументировал закономерность победы форварда ПСЖ Лионеля Месси в гонке за "Золотым мячом".

"Мне кажется это правильным выбором, потому что Месси сыграл решающую роль в победе сборной Аргентины на Кубке Америки - более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили и Уругвая играют в больших клубах Европы.

Месси часто обвиняли в том, что он не мог помочь сборной выиграть трофей. Теперь он это сделал, забил голы, отдал важнейшие передачи и был капитаном команды. Также мы не можем отрицать его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной "Барселоны", - цитирует Луческу Playsport.ro.

Напомним, что Месси взял седьмой "Золотой мяч" в карьере. Однако популярно мнение, что награду в 2021 году больше заслуживал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

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