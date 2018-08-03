Луческу: "Назначить Семака тренером было верным решением руководства "Зенита"

Наставник сборной Турции Мирча Луческу высказался о том, что Сергей Семак возглавил "Зенит".

"Я счастлив видеть Семака на посту тренера "Зенита" и очень за него рад. Он прекрасный тренер, с хорошим опытом. Семак знает, как сделать так, чтобы футболисты его любили и уважали. Назначить его тренером было верным решением руководства клуба.

Он долго работает в чемпионате России и отлично знает всех футболистов. Даже тех, кто пришел в прошлом году, например, аргентинский костяк "Зенита". Он собирает команду, которая способна выиграть чемпионат в этом году. Как вы видите, он рассматривает и тех футболистов, которых в "Зенит" привел я. Жаль, что Жулиано покинул клуб. Он был одним из лучших и сейчас является лидером "Фенербахче". Но и Эрнани, Мак - отличные игроки уровня "Зенита". Желаю Семаку выиграть чемпионат в этом году. "Зенит" ждал этого очень долго. Настало время брать титул.

Что касается Лиги Европы, сначала нужно дождаться жеребьевки и увидеть, с какими командами будет играть "Зенит" в групповой стадии после минского "Динамо". В последнее время в Лиге Европы играют сильные команды, она стала намного интереснее и сложнее. Клубы стали воспринимать ее всерьез не только из-за улучшения имиджа турнира, но и из-за призовых. Каждый стремится выиграть Лигу Европы. Посмотрим, с кем будет играть "Зенит", но я уверен, что они смогут выйти в евровесну" - приводят слова Луческу российские СМИ.

Читайте также: Семак назвал двух капитанов "Зенита". | http://soccernews.ru