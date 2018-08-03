Луческу: "Назначить Семака тренером было верным решением руководства "Зенита"
Наставник сборной Турции Мирча Луческу высказался о том, что Сергей Семак возглавил "Зенит".
"Я счастлив видеть Семака на посту тренера "Зенита" и очень за него рад. Он прекрасный тренер, с хорошим опытом. Семак знает, как сделать так, чтобы футболисты его любили и уважали. Назначить его тренером было верным решением руководства клуба.
Он долго работает в чемпионате России и отлично знает всех футболистов. Даже тех, кто пришел в прошлом году, например, аргентинский костяк "Зенита". Он собирает команду, которая способна выиграть чемпионат в этом году. Как вы видите, он рассматривает и тех футболистов, которых в "Зенит" привел я. Жаль, что Жулиано покинул клуб. Он был одним из лучших и сейчас является лидером "Фенербахче". Но и Эрнани, Мак - отличные игроки уровня "Зенита". Желаю Семаку выиграть чемпионат в этом году. "Зенит" ждал этого очень долго. Настало время брать титул.
Что касается Лиги Европы, сначала нужно дождаться жеребьевки и увидеть, с какими командами будет играть "Зенит" в групповой стадии после минского "Динамо". В последнее время в Лиге Европы играют сильные команды, она стала намного интереснее и сложнее. Клубы стали воспринимать ее всерьез не только из-за улучшения имиджа турнира, но и из-за призовых. Каждый стремится выиграть Лигу Европы. Посмотрим, с кем будет играть "Зенит", но я уверен, что они смогут выйти в евровесну" - приводят слова Луческу российские СМИ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Рубин
|2
|4
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|3
|Анжи
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|3
|5
|Спартак Москва
|1
|3
|6
|Динамо Москва
|2
|2
|7
|ЦСКА Москва
|1
|1
|8
|Крылья Советов
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Уфа
|1
|1
|11
|Арсенал Тула
|1
|1
|12
|Краснодар
|1
|0
|13
|Ахмат
|1
|0
|14
|Оренбург
|1
|0
|15
|Урал
|1
|0
|16
|Енисей Красноярск
|1
|0