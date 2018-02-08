Луческу назвал клуб, в котором продолжит карьеру Фред

Известный румынский тренер Мирча Луческу назвал клуб, в котором продолжит карьеру его бывший подопечный по донецкому "Шахтеру" Фред, информирует Daily Mirror.

Так, 72-летний специалист, ныне работающий со сборной Турции, считает, что борьбу за бразильца, стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро, выиграет английский "Манчестер Сити", где хавбек должен будет стать заменой для Фернандиньо.

Напомним, на лето "Манчестер Сити" планирует громкое приобретение. | soccernews.ru