Луческу назвал клуб, в котором продолжит карьеру Фред

Теги шахтер донецкфредмирча луческуманчестер сити

Луческу назвал клуб, в котором продолжит карьеру ФредИзвестный румынский тренер Мирча Луческу назвал клуб, в котором продолжит карьеру его бывший подопечный по донецкому "ШахтеруФред, информирует Daily Mirror.

Так, 72-летний специалист, ныне работающий со сборной Турции, считает, что борьбу за бразильца, стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро, выиграет английский "Манчестер Сити", где хавбек должен будет стать заменой для Фернандиньо.

Напомним, на лето "Манчестер Сити" планирует громкое приобретение. | soccernews.ru

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