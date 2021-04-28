Луческу назвал лучшего футболиста в мире в данный момент
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что он считает лучшим футболистов в мире в данный момент бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.
"Лучший это не Роналду и не Месси. Самый сильный сейчас - это Неймар. Когда он в хорошей форме и здоров, то он сильнее даже Мбаппе. Неймар похож на Роналдо. Он лучше всех, когда думает только о футболе", - приводит слова Луческу Tuttosport.
В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|22
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|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
|22
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|21
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|Мариуполь
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|Львов
|22
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|Ворскла
|22
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