Луческу назвал причины, по которым чемпионство досталось "Спартаку"

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Луческу назвал причины, по которым чемпионство досталось "Спартаку"Бывший главный тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу назвал причины, по которым чемпионство в прошлом сезоне досталось московскому "Спартаку".

"Мы не стали чемпионами, так как продали ХалкаВитселя и Гарая. За пределами поля возникли проблемы. Условия были несправедливыми.

"Спартак" - самый популярный клуб в России, который не был чемпионом с 2001 года. Пресса хотела, чтобы "красно-белые" выиграли чемпионат. "Спартаку" нужно выступать в Лиге чемпионов, так как у них не так много денег, как у "Зенита". Президент РФС Виталий Мутко тоже хотел чемпионства "Спартака". Было 11 московских судей, которые обслуживали матчи чемпионата России. В конце концов "Спартак" стал чемпионом, с чем я их и поздравляю", - цитирует 71-летнего специалиста Star.com.

Напомним, Луческу рассказал, почему он изменил себе и взял компенсацию с "Зенита". | soccernews.ru

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