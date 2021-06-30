Луческу назвал сборную, которая выиграет Евро-2020

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Луческу назвал сборную, которая выиграет Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выразил мнение, что победителем чемпионата Италии станет сборная Италии.

"Чемпионом Европы станет Италия. Я искренне говорю это и вовсе не из-за привязанности к Роберто Манчини. Он показал, что у него есть отличные идеи. Его работа в сборной Италии заслуживает аплодисментов", - приводит слова Луческу Tuttosport.

В четвертьфинале чемпионата Европы Италия сыграет с Бельгией. Матч состоится 2 июля.

Не пропустите: Определились пары 1/4 финала Евро-2020.  | http://soccernews.ru
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