Луческу назвал сборную, которая выиграет Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выразил мнение, что победителем чемпионата Италии станет сборная Италии.

"Чемпионом Европы станет Италия. Я искренне говорю это и вовсе не из-за привязанности к Роберто Манчини. Он показал, что у него есть отличные идеи. Его работа в сборной Италии заслуживает аплодисментов", - приводит слова Луческу Tuttosport.

В четвертьфинале чемпионата Европы Италия сыграет с Бельгией. Матч состоится 2 июля.

Не пропустите: Определились пары 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru