Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в "Зените"

Бывший главный тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в России.

"В России лучше молчать. Большая моя ошибка - начал говорить про Мутко. Россия - другая… Уважаю Мутко, но он - президент федерации, и ему следовало бы сконцентрироваться на сборной. Потому что она - это имидж России в мире. Президенту федерации не нужно заниматься лигой. После матча со "Спартаком" Мутко начинает говорить: "Это, это, это…" То же самое - после ЦСКА, "Урала". Нельзя так поступать", - цитирует 71-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Сарсания рассказал об исходящих трансферах "Зенита". | soccernews.ru