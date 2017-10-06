Луческу не согласен со своей дисквалификацией от ФИФА

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Луческу не согласен со своей дисквалификацией от ФИФА

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу не согласен со своей дисквалификацией от ФИФА.

Напомним, что Международная федерация футбола наказала румынского специалиста баном на один матч за споры с арбитром во время поединка квалификации ЧМ-2018 против Украины.

"Я должен уважать это решение. Но хотел бы, чтобы ФИФА выслушала мои доводы по этому вопросу. Я заслужил это своим 50-летним опытом работы в европейском футболе. Считаю, что не заслужил наказания. Ошибки арбитра повлияли на исход матча. Но ничего не остаётся, будем выполнять решение ФИФА" - сказал Луческу. | http://soccernews.ru

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