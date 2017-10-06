Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу не согласен со своей дисквалификацией от ФИФА.

Напомним, что Международная федерация футбола наказала румынского специалиста баном на один матч за споры с арбитром во время поединка квалификации ЧМ-2018 против Украины.

"Я должен уважать это решение. Но хотел бы, чтобы ФИФА выслушала мои доводы по этому вопросу. Я заслужил это своим 50-летним опытом работы в европейском футболе. Считаю, что не заслужил наказания. Ошибки арбитра повлияли на исход матча. Но ничего не остаётся, будем выполнять решение ФИФА" - сказал Луческу. | http://soccernews.ru