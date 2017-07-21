Луческу не захотел возглавлять "Лудогорец"

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Луческу не захотел возглавлять "Лудогорец"Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не захотел возглавлять "Лудогорец".

Как сообщает источник, 71-летний специалист отказался от контракта с зарплатой в размере 2,5 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Луческу возглавил "Зенит", а уже спустя год был уволен с должности главного тренера. Его его место занял Роберто Манчини.

Читайте: Кержаков: "Луческу не хватило времени в "Зените" | http://soccernews.ru

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