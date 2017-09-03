Луческу недоволен судейством в матче с Украиной

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды от национальной команды Украины в матче квалификации ЧМ-2018.

"Украина хорошо владеет мячом. Мы должны были быть более внимательными. Украина была собрана из двух команд, а Турция - из 9-10 команд. В турецких клубах по 9 иностранцев и по 2 турецких игрока. Нужно время. У нас большой потенциал команды, которая может добиться успеха в будущем. Проиграли заслуженно, Украина заслуживала победу.

В случае первого гола был офсайд, во время второго - мяч вышел за линию ворот. По телевизору это можно увидеть в повторе. Но не отрицаю, что если бы не было этих голов, могли быть другие. И должен был быть пенальти в ворота соперника, что тоже можно увидеть на повторе. Арбитр должен был за это извиниться. Но ещё раз подчеркну, что Украина заслуживала победу" - сказал Луческу.

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