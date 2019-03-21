Луческу недоволен высоким местом Лобановского в рейтинге лучших тренеров

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Луческу недоволен высоким местом Лобановского в рейтинге лучших тренеров

Известный румынский специалист Мирча Луческу негативно высказался о рейтинге лучших тренеров от France Football.

"Если бы они смотрели сайт УЕФА, то прочитали бы, что я нахожусь на второй позиции по числу выигранных трофеев. Меня удивило высокое место Лобановского, ведь за пределами Украины он ничего не добился", - приводит слова Луческу Telekom Spor.

Отметим, что Лобановский оказался на 6-й позиции в рейтинге, а Луческу поместили на 41-ю.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции. По последним слухам, он в ближайшее время может возглавить "Бешикташ".

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