Луческу недоволен высоким местом Лобановского в рейтинге лучших тренеров
Известный румынский специалист Мирча Луческу негативно высказался о рейтинге лучших тренеров от France Football.
"Если бы они смотрели сайт УЕФА, то прочитали бы, что я нахожусь на второй позиции по числу выигранных трофеев. Меня удивило высокое место Лобановского, ведь за пределами Украины он ничего не добился", - приводит слова Луческу Telekom Spor.
Отметим, что Лобановский оказался на 6-й позиции в рейтинге, а Луческу поместили на 41-ю.
Последним местом работы Луческу была сборная Турции. По последним слухам, он в ближайшее время может возглавить "Бешикташ".
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|22
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|Десна Чернигов
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|Карпаты Львов
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|Олимпик Донецк
|22
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|11
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|Арсенал Киев
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