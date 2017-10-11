Луческу: "Невыход на Чемпионат Мира - это моя вина, игроки здесь не виноваты"

Наставник сборной Турции Мирча Луческу высказался о невыходе команды на ЧМ-2018.

"Мы верили в опытных футболистов, и они помогли команде. У сборной Турции есть проблемы в плане менталитета, а кроме того, некоторые игроки не имеют практики в своих клубах. Вот почему нам порой не хватало физики.

У меня было слишком мало времени на подготовку к матчам, за три дня многого изменить нельзя. Однако невыход на Чемпионат Мира - это моя вина, игроки здесь не виноваты" - приводит слова Луческу Prosport.ro.

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