Луческу обвинил судей в том, что "Зенит" проиграл чемпионскую гонку "Спартаку" в 2017 году

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Луческу обвинил судей в том, что "Зенит" проиграл чемпионскую гонку "Спартаку" в 2017 году
Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что петербургский клуб стал бы чемпионом России в 2017 году, но ему помешали судьи.

"Наши матчи 16 раз обслуживали судьи из Москвы – это просто недопустимо! Судьи же тренируются на тех же стадионах, что и игроки, могут ходить в те же рестораны, соответственно быть в более дружеских отношениях, чем с другими командами. Поэтому я и протестовал. У вас огромная страна, найдите арбитров в других городах. И "Зенит" потерял столько очков из-за ошибок арбитров. Если вернуть их – легко бы выиграли чемпионат. Да еще и "Спартаку" так везло, что они вырвали столько побед на последних минутах. Хотя они были гораздо сильнее, чем сейчас", - приводят слова Луческу российские СМИ.

В сезоне 2016/17 "Спартак" стал чемпионом России первый раз за предыдущие 16 лет. Московский клуб одержал 22 победы в 30 матчах, набрав 69 очков. "Зенит" при этом финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 61 очко.

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Плаческу как всегда ноет)))

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