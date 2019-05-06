Луческу оценил чемпионство "Зенита"

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Луческу оценил чемпионство "Зенита"

Экс-наставник "Зенита" Мирча Луческу поделился мнением о триумфе питерской команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

"Абсолютно заслуженный триумф "Зенита". Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У "Локомотива" осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, "Спартак" потерял лидера – Промеса.

Семак – тренер, который хорошо знает игроков, клуб, российский футбол, а сами футболисты были мотивированы сильнее конкурентов, так как "Зенит" не брал золото с 2015 года. У Семака есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно он работал в "Уфе". Я верил, что Семак станет топ-тренером. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак в будущем будет лучшим тренером для команды. Может быть, он будет работать в клубе 12 лет - как я в "Шахтере", - сказал Луческу.

Румынский специалист возглавлял "Зенит" в сезоне 2016/17. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в РПЛ.

Что касается Семака, то он тренирует "сине-бело-голубых" с мая прошлого года.

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