Луческу оценил чемпионство "Зенита"
Экс-наставник "Зенита" Мирча Луческу поделился мнением о триумфе питерской команды в текущем розыгрыше чемпионата России.
"Абсолютно заслуженный триумф "Зенита". Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У "Локомотива" осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, "Спартак" потерял лидера – Промеса.
Семак – тренер, который хорошо знает игроков, клуб, российский футбол, а сами футболисты были мотивированы сильнее конкурентов, так как "Зенит" не брал золото с 2015 года. У Семака есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно он работал в "Уфе". Я верил, что Семак станет топ-тренером. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак в будущем будет лучшим тренером для команды. Может быть, он будет работать в клубе 12 лет - как я в "Шахтере", - сказал Луческу.
Румынский специалист возглавлял "Зенит" в сезоне 2016/17. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в РПЛ.
Что касается Семака, то он тренирует "сине-бело-голубых" с мая прошлого года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19