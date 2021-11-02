Луческу оценил игру "Барселоны" без Месси

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Луческу оценил игру "Барселоны" без Месси

Фото твиттер киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что уход нападающего Лионеля Месси нанёс психологический удар по "Барселоне".

"Отсутствие Месси сказалось на всей команде. С его уходом они что-то потеряли в плане психологии", - сказал Луческу.

"Динамо" примет "Барсу" сегодня в 23:00 по московскому времени на НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

34-летний Месси защищал цвета "сине-гранатовых" до августа этого года, после чего перешёл в ПСЖ.

Не пропустите: Тренер "Барселоны" поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо". | http://soccernews.ru
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