Луческу оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Фото твиттер киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от выступления сборной Украины в финальном турнире Евро-2020.

"Сейчас Украина достаточно конкурентоспособная команда. В ней много игроков, которые выступают за сильные клубы из Западной Европы, к примеру, вся атакующая линия. А в обороне есть футболисты из чемпионата Украины. В целом это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они обязательно выйдут из группы", - сказал Луческу.

Украина сыграет на Евро в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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