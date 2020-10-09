Луческу оценил тренерский потенциал Пирло

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями о перспективах главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло.

Напомним, что для 41-летнего итальянца это первый самостоятельный опыт работы.

"Я знал, что Пирло станет тренером. Не удивлён, что он начинает свой путь в "Ювентусе". Не вижу рисков, ведь клуб выбрал его и будет поддерживать. Я очень рад за Андреа. Он может быть таким же успешным, как Зидан и Гвардиола. Пирло был чемпионом по ходу карьеры игрока и может стать большим тренером", - приводит слова Луческу Football Italia.

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