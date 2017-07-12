Луческу: "Очень люблю Кокорина, у меня он бы достиг многого"

Теги александр кокоринзенит санкт-петербургмирча луческу

Луческу: "Очень люблю Кокорина, у меня он бы достиг многого"Бывший главный тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу похвалил своего экс-подопечного Александра Кокорина.

"Я очень люблю Кокорина! Он очень нужен "Зениту"! Я обожал этого футболиста... Это тот футболист, который может за матч отбегать 12 километров. Игрок с шикарными физическими качествами. Ему только голову надо поменять. На второй свой год в "Зените" я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России... Кокорин растет профессионально. Думаю, у меня бы он достиг многого", - цитирует 71-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Луческу назвал свою главную ошибку в "Зените". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов