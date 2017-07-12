Луческу: "Очень люблю Кокорина, у меня он бы достиг многого"

Бывший главный тренер питерского "Зенита" Мирча Луческу похвалил своего экс-подопечного Александра Кокорина.

"Я очень люблю Кокорина! Он очень нужен "Зениту"! Я обожал этого футболиста... Это тот футболист, который может за матч отбегать 12 километров. Игрок с шикарными физическими качествами. Ему только голову надо поменять. На второй свой год в "Зените" я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России... Кокорин растет профессионально. Думаю, у меня бы он достиг многого", - цитирует 71-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Луческу назвал свою главную ошибку в "Зените". | soccernews.ru