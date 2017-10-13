Луческу останется у руля сборной Турции

Аркадий Запорожан, агент главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу, подтвердил, что его клиент продолжит работу с национальной командой.

"Федерация футбола Турции уже подтвердила официально, что продолжает сотрудничество с Луческу" - сказал агент.

Напомним, что сборная Турции под руководством Луческу не сумела пробиться в финальный турнир ЧМ-2018.

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