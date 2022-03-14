Луческу осудил санкции в отношении российских спортсменов
Фото твиттер киевского "Динамо"
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных турниров.
"Никогда не думал, что до этого дойдет. Это проблема политиков, а не народа, они жили как братья. Я не знаю, чем это может завершиться. Это долго продлится, победителей не будет.
Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Люди должны продолжать соревноваться, независимо от страны их происхождения.
Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны соревноваться, не нужно было так делать. Спорт должен помогать", - приводит слова Луческу Tuttomercatoweb.
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