Луческу осудил санкции в отношении российских спортсменов

Фото твиттер киевского "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных турниров.

"Никогда не думал, что до этого дойдет. Это проблема политиков, а не народа, они жили как братья. Я не знаю, чем это может завершиться. Это долго продлится, победителей не будет.

Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Люди должны продолжать соревноваться, независимо от страны их происхождения.

Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны соревноваться, не нужно было так делать. Спорт должен помогать", - приводит слова Луческу Tuttomercatoweb.

Читайте также: Хиддинк высказался об отстранении сборной России от международных турниров. | http://soccernews.ru