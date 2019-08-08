Луческу отреагировал на слухи о приглашении в киевское "Динамо"

Известный румынский тренер Мирча Луческу опроверг информацию о получении предложения возглавить киевское "Динамо".

"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтёра" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" – это неправда", - сказал Луческу.

Напомним, что 74-летний специалист отдал 12 лет карьеры главному сопернику "Динамо" - донецкому "Шахтёру".

После ухода с тренерского мостика "горняков" Луческу работал с "Зенитом" и сборной Турции.

Не пропустите: "Брюгге" победил киевское "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru