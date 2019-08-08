Луческу отреагировал на слухи о приглашении в киевское "Динамо"
Известный румынский тренер Мирча Луческу опроверг информацию о получении предложения возглавить киевское "Динамо".
"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтёра" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" – это неправда", - сказал Луческу.
Напомним, что 74-летний специалист отдал 12 лет карьеры главному сопернику "Динамо" - донецкому "Шахтёру".
После ухода с тренерского мостика "горняков" Луческу работал с "Зенитом" и сборной Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|2
|6
|2
|Динамо Киев
|2
|6
|3
|Колос Ковалёвка
|2
|6
|4
|Dnipro-1
|2
|4
|5
|Заря Луганск
|2
|4
|6
|Львов
|2
|3
|7
|Десна Чернигов
|2
|3
|8
|Мариуполь
|2
|3
|9
|Александрия
|2
|0
|10
|Олимпик Донецк
|2
|0
|11
|Ворскла
|2
|0
|12
|Карпаты Львов
|2
|0