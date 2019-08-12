Луческу отреагировал на слухи о возможной работе в московском "Динамо"

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Луческу отреагировал на слухи о возможной работе в московском "Динамо"

Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал слухи о возможном назначении на пост тренера московского "Динамо".

"Мне нечего сказать по этому поводу. Это всего лишь слухи", - приводит слова Луческу Sport24.

Ранее Луческу также опроверг информацию о том, что он может возглавить киевское "Динамо".   

Напомним, что Луческу известен в России и Украине по своей работе в "Зените" и "Шахтере".

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