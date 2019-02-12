Луческу побывал в расположении "Зенита" и пообщался с Семаком

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Луческу побывал в расположении "Зенита" и пообщался с Семаком

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу побывал в расположении питерской команды, которая сейчас находится в Стамбуле.

Напомним, что в Турции "сине-бело-голубые" готовятся к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против местного "Фенербахче".

В ходе визита 73-летний румын пообщался с действующим наставником "Зенита" Сергеем Семаком, который ранее входил в тренерский штаб Мистера.

Напомним, что Луческу возглавлял "Зенит" в сезоне 2016/2017, после чего отправился работать в сборную Турции.

Не пропустите: Луческу сделал прогноз на матч "Фенербахче" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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