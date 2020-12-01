Луческу поддержал Пирло перед матчем Лиги Чемпионов с "Ювентусом"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о главном тренере "Ювентуса" перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Для нас этот матч будет сложным. "Ювентус" уже вышел в 1/8 финала, но три очка им нужны, чтобы побороться с "Барселоной" за первое место. Но для нас завтрашний матч - не финал.

Пирло нужно время. В Италии слишком много разговоров. Он молодой. Ему нужно работать с раздевалкой, где множество великих футболистов. Ситуация непростая.

Но я уверен, что его талант и видение игры проявятся на тренерской скамье", - цитирует Луческу Tribuna.com.

Матч "Ювентус" - "Динамо" Киев состоится завтра, 2 декабря. Начало - в 23:00 (мск).

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