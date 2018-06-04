Луческу поделился ожиданиями от матча со сборной России

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча, в котором его команда сыграет против национальной команды России.

"Для России это последний матч перед Чемпионатом Мира. Уверен, эта игра будет интересной. Тем более, у нас сыграет молодежь, которая рвется в бой. Да и Россия наверняка захочет выиграть эту встречу", - приводит слова 72-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Слуцкий оценил уровень российского футбола. | soccernews.ru