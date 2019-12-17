Луческу получил предложение от бразильского топ-клуба

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Луческу получил предложение от бразильского топ-клуба

Известный румынский тренер Мирча Луческу может продолжить карьеру в Бразилии.

Сообщается, что в услугах 74-летнего специалиста заинтересован "Сантос", который ищет замену Хорхе Сампаоли.

Луческу пообещал дать ответ на поступившее предложение после Нового года.

Последним местом работы именитого наставника была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

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