Луческу получил трогательный подарок от бывшего клуба (фото)
Фото: Digisport.ro.
Бухарестское "Динамо" сделало подарок главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу за то, что он помог с организацией товарищеского матча против украинского клуба.
Луческу подарили его огромный портрет, на котором указаны имена 15 тысяч болельщиков, купивших виртуальные билеты на контрольный матч с киевлянами. Все собранные средства от матча получит румынский клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы.
Матч завершился победой киевского "Динамо" со счетом 3:0.
75-летний Луческу выступал бухарестское "Динамо" с 1963 по 1977 годы, а также тренировал клуб с 1985 по 1990 годы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13