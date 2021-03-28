Луческу получил трогательный подарок от бывшего клуба (фото)

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Луческу получил трогательный подарок от бывшего клуба (фото)

Фото: Digisport.ro.

Бухарестское "Динамо" сделало подарок главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу за то, что он помог с организацией товарищеского матча против украинского клуба.

Луческу подарили его огромный портрет, на котором указаны имена 15 тысяч болельщиков, купивших виртуальные билеты на контрольный матч с киевлянами. Все собранные средства от матча получит румынский клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы.

Матч завершился победой киевского "Динамо" со счетом 3:0.

75-летний Луческу выступал бухарестское "Динамо" с 1963 по 1977 годы, а также тренировал клуб с 1985 по 1990 годы. 

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