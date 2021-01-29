Луческу порассуждал о провале клубов РПЛ в еврокубках

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями о неудачном выступлении российских команд в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

"Не понимаю, почему российские команды выиграли только один матч на всех на групповых этапах еврокубков. Российский чемпионат выше украинского в рейтинге УЕФА, из РПЛ можно напрямую попасть в ЛЧ... Для меня это загадка.

Во многом дело в конкуренции. Исчез в какой-то момент ЦСКА из-за ухода большой группы опытных и сильных игроков. "Спартак" в 2017 году выиграл титул, а потом исчез. Что случилось? Я не понимаю. Спартаковцы так здорово играли в чемпионский сезон, выиграли кучу матчей после 80-й минуты, постоянно боролись. А потом всё это пропало, и через год они вылетели из ЛЧ от ПАОК", - сказал Луческу.

Напомним, что румынский наставник в сезоне 2016/17 возглавлял питерский "Зенит", финишировав в РПЛ на третьем месте после "Спартака" и ЦСКА.

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