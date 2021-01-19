Луческу посоветовал Месси уходить из "Барселоны"
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что давление, которое оказывается на Лионеля Месси, делает его несчастным в "Барселоне".
"Все проблемы "Барселоны" сваливают на плечи Месси. Считаю, что ему пора уходить.
Такая же ситуация была с Ласло Болони в начале 80-х. Всякая неудача команды давила на него. Мне он был нужен в сборной, и я уговорил его найти другой клуб.
Все знают, что аргентинец особенный игрок. Хотел бы я с ним поработать? Для меня было проблемой тренировать капризных футболистов, больших талантов. Достаточно вспомнить Лупу, Сергена, Роналдо", – цитирует Луческу Tribuna.com со ссылкой на Prosport.ro.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14