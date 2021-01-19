Луческу посоветовал Месси уходить из "Барселоны"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что давление, которое оказывается на Лионеля Месси, делает его несчастным в "Барселоне".

"Все проблемы "Барселоны" сваливают на плечи Месси. Считаю, что ему пора уходить.

Такая же ситуация была с Ласло Болони в начале 80-х. Всякая неудача команды давила на него. Мне он был нужен в сборной, и я уговорил его найти другой клуб.