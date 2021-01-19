Луческу посоветовал Месси уходить из "Барселоны"

1 Теги мирча луческулионель мессибарселона

Луческу посоветовал Месси уходить из "Барселоны"Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что давление, которое оказывается на Лионеля Месси, делает его несчастным в "Барселоне".

"Все проблемы "Барселоны" сваливают на плечи Месси. Считаю, что ему пора уходить.

Такая же ситуация была с Ласло Болони в начале 80-х. Всякая неудача команды давила на него. Мне он был нужен в сборной, и я уговорил его найти другой клуб.

Все знают, что аргентинец особенный игрок. Хотел бы я с ним поработать? Для меня было проблемой тренировать капризных футболистов, больших талантов. Достаточно вспомнить Лупу, Сергена, Роналдо", – цитирует Луческу Tribuna.com со ссылкой на Prosport.ro.

Читать также: Лапорта хочет сохранить Месси в "Барселоне" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео,не уходи из Барсы!Продолжац радовать нас своим слюнометательным футболом,друг!

Ответить

главное

Легенда "Зенита" попал в больницу с сильным поражением легких из-за коронавируса

Легенда "Зенита" попал в больницу с сильным поражением легких из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов