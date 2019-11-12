Луческу посоветовал Виллиану перейти в "Ювентус"
Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу посоветовал экс-игроку донецкого клуба Виллиану, который сейчас выступает за "Челси", перейти в "Ювентус".
"У Виллиана заканчивается контракт с "Челси". Для него было бы здорово сменить обстановку. Я считаю, что "Ювентус" будет идеальным вариантом для него", - приводит слова Луческу Tuttosport.
Контракт хавбека с "Челси" истекает летом 2020 года, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно.
31-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: Виллиан рассказал, как остановить Месси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду
Лента новостей
-
Украинская полиция отреагировала на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"
-
Лэмпард ввел серьезные штрафы для провинившихся игроков "Челси"
-
Тедеско рассказал, что у него были другие варианты кроме "Спартака"
-
"Наполи" готов заплатить 60 миллионов евро за двух норвежцев
-
"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии травмированных Мариу, Крыховяка и Рыбуса
-
Луческу посоветовал Виллиану перейти в "Ювентус"
-
Промес не исключил вероятности возвращения в "Спартак"
-
Экс-игрок "Ростова" рассказал о драке в раздевалке команды после скандального матча с ЦСКА в 2006 году
-
"Локомотив" теряет Мариу
-
Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020
-
"Болонья" лидирует в борьбе за Ибрагимовича
-
Экс-тренер "Реала" Солари вернулся в клуб
-
Гомес получил повреждение лица в результате стычки со Стерлингом в сборной Англии
-
Виллиан рассказал, как остановить Месси
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Реала"
-
Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку
-
Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей
-
"Барселона" презентовала новую форму
-
Фомин высказался о дебютном сборе в составе сборной России
-
Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7