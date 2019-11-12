Луческу посоветовал Виллиану перейти в "Ювентус"



Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу посоветовал экс-игроку донецкого клуба Виллиану, который сейчас выступает за "Челси", перейти в "Ювентус".

"У Виллиана заканчивается контракт с "Челси". Для него было бы здорово сменить обстановку. Я считаю, что "Ювентус" будет идеальным вариантом для него", - приводит слова Луческу Tuttosport.

Контракт хавбека с "Челси" истекает летом 2020 года, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

31-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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