Луческу прокомментировал информацию о том, что может возглавить "Динамо"

Румынский тренер Мирча Луческу рассказал, что думает об информации о том, что он станет новым главным тренером московского "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, вчера, 7 октября, сообщалось, что специалист ведет переговоры с московским клубом.

"Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет", - сказал Луческу.

Ранее 74-летний специалист работал с петербургским "Зенитом" и донецким "Шахтером". Также возглавлял сборную Турции, которую покинул в феврале 2019 года.

В субботу, 5 октября, наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 баллов в 12 турах.

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