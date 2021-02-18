Луческу прокомментировал ничейный результат в матче Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским "Брюгге" (1:1).

"Результат был бы хорошим, если бы мы отстояли на ноль. Была задача не пропустить гол. Пропустили из-за своей ошибки, в момент, когда демонстрировали хороший футбол. Если бы были более прагматичны в обороне, то могли бы выйти в атаку и забить еще один гол. У соперника лучше игровой ритм, у них много матчей в чемпионате. Они выигрывали единоборства, они на ходу. Но в целом игра была равной. У них не было особо опасных моментов, но постоянно было давление, особенно со стороны Баса Доста. Ошиблись на угловом возле наших ворот, вратарь должен был выйти и забрать этот мяч", - сказал Луческу в эфире украинского канала "Футбол 1".

На 62-й минуте счет открыл полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский. Впрочем, через несколько минут равновесие восстановил защитник "Брюгге" Брандон Мехеле.

Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится в Бельгии 25 февраля.

Не пропустите: Ганский защитник намерен стать игроком сборной Украины. | http://soccernews.ru