Луческу прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Криштиану изменит чемпионат Италии. Его присутствие усилит конкуренцию в Серии А. Многие захотят побеждать в матчах с его участием. Итальянский футбол выиграет благодаря его переходу. Сумма заплаченная за него не такая уж и большая. Образ Роналду вернет Италию на европейскую арену", - цитирует 72-летнего специалиста GSP.ro.

Напомним, Роналду хочет видеть в "Ювентусе" ведущего игрока "Атлетико". | soccernews.ru