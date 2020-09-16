Луческу прокомментировал победу "Динамо" Киев в матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался по поводу победного матча команды над АЗ (2:0) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
"Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот.
В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось.
Благодарю ребят за выполнение всех подсказок и за сумасшедшую самоотдачу, терпение и добытый результат", - цитирует Луческу официальный сайт "Динамо".
В раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" встретится с "Гентом".
Не пропустите: Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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