Луческу прокомментировал победу "Динамо" Киев в матче за Суперкубок Украины

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Луческу прокомментировал победу "Динамо" Киев в матче за Суперкубок Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался по победе своей команды в матче за Суперкубок Украины с "Шахтером" (3:1).

"Хорошая игра при тяжелой погоде. Техничная команда играла против организованной - организованная выиграла. Но игроки "Шахтера" были очень хороши технически. У нас отсутствовало несколько игроков, но те футболисты, которые их заменили, показали командную игру, играли на самопожертвование. Это удалось.

Финал не играется, финал побеждается. Если не выигрываешь - очень грустно. Ребята хорошо подготовились к матчу, анализировали "Шахтер". В большей степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. Желаю "Шахтеру" удачи в ЛЧ, очень хорошая команда. Нам всем нужна удача в еврокубках", - передает слова Луческу Tribuna.

Отметим, "Динамо" завоевало третий подряд Суперкубок страны и девятый в своей истории.

А еще: Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу| http://soccernews.ru
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