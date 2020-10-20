Луческу прокомментировал поражение киевского "Динамо" в матче ЛЧ с "Ювентусом"

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Луческу прокомментировал поражение киевского "Динамо" в матче ЛЧ с "Ювентусом"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (0:2).

"Динамо" не играло в еврокубках 4 года, это на всех сказалось. Мы сегодня дважды ошиблись в обороне и пропустили. Не сказал бы, что все так плохо, но могли сыграть лучше. В еврокубках надо привыкать к работе судей", - сказал Луческу в эфире украинского телеканала "Футбол 1".

Во 2-м туре группового этапа "Динамо" Киев сыграет с "Ференцварошем". Матч состоится 28 октября.

А еще: Луческу - самый возрастной тренер в истории Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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